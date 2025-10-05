Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Göcek Genpaş 18 Yaş Altı Dünya Tenis Şampiyonası sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Genpaş 18 Yaş Altı Dünya Tenis Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 20:27 Güncelleme: 05.10.2025 - 20:27
        
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Genpaş 18 Yaş Altı Dünya Tenis Şampiyonası tamamlandı.

        İlçede bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Göcek Mahallesi'ndeki Göcek Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya, 37 ülkeden kadın ve erkeklerde 200 sporcu katıldı.

        Turnuvada tek erkeklerde Bulgaristan'dan Dimitar Kisimov, tek kadınlarda ise Almanya'dan Ida Wobker şampiyon oldu.

        Çift erkeklerde şampiyonluğu Mateo Fluri (İsviçre) ve Jan Sadzik (Polonya), çift kadınlarda ise Elfja Ba (Belçika) ve Nehir Doğan elde etti.

        Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

