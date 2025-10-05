Muğla'da "Yayla Kavunu Yarışması" düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Yayla Kavunu Yarışması" yapıldı.

Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesi'nde, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğince organize edilen yarışmada, yaylada yetiştirilen 48 kavun, jüri üyelerince rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Mehmet Dural'ın kavunu birinci, Tuna Gökçen'in kavunu ikinci, Mustafa Türkoğlu'nun kavunu üçüncü, Halise Dural'ın kavunu dördüncü ve Mevlüt Kızılkulak'ın kavunu beşinci seçildi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül olarak tarım malzemeleri, jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yaptığı konuşmada, bu yıl 32'nci Kültür ve Sanat Şenliği'ni yaptıklarını ancak binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan bir medeniyet ve kültür olduğunu söyledi.

Karabağlar Yaylası'nın çok özel bir yer olduğunu belirten Aras, şehre yakın, yeşil, canlıların her türlüsüne ev sahipliği yapan ve korunması gereken doğa harikası bir yaylaya sahip olduklarını dile getirdi.