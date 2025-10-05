Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Yayla Kavunu Yarışması" düzenlendi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Yayla Kavunu Yarışması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:10
        Muğla'da "Yayla Kavunu Yarışması" düzenlendi
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Yayla Kavunu Yarışması" yapıldı.

        Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesi'nde, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğince organize edilen yarışmada, yaylada yetiştirilen 48 kavun, jüri üyelerince rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre değerlendirildi.

        Değerlendirme sonucunda Mehmet Dural'ın kavunu birinci, Tuna Gökçen'in kavunu ikinci, Mustafa Türkoğlu'nun kavunu üçüncü, Halise Dural'ın kavunu dördüncü ve Mevlüt Kızılkulak'ın kavunu beşinci seçildi.

        Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül olarak tarım malzemeleri, jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yaptığı konuşmada, bu yıl 32'nci Kültür ve Sanat Şenliği'ni yaptıklarını ancak binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan bir medeniyet ve kültür olduğunu söyledi.

        Karabağlar Yaylası'nın çok özel bir yer olduğunu belirten Aras, şehre yakın, yeşil, canlıların her türlüsüne ev sahipliği yapan ve korunması gereken doğa harikası bir yaylaya sahip olduklarını dile getirdi.

        Etkinlik kapsamında Narlı Kahvesi'nde Muğla Sanatseverler Derneği Resim Sergisi açıldı.

        Günay Karataş'ın Muğla keşkeği yaptığı programda, sanatçı Hamdi Demirtaş Muğla türküleri seslendirdi, ASFAD halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

