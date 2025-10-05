Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "6. Kano Fest 2025" etkinliği düzenlendi

        Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde "6. Kano Fest 2025" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:16
        Muğla'da "6. Kano Fest 2025" etkinliği düzenlendi
        Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde "6. Kano Fest 2025" etkinliği gerçekleştirildi.

        Köyceğiz Su ve Doğa Sporları Derneği organizasyonuyla, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle yapılan etkinliğe çeşitli illerden kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 500 kişi katıldı.

        Kaya Mezarları önünde toplanan katılımcılar, Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında yaklaşık 10 kilometre kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

        Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinden başlayarak Mantık Burnu'na kürek çekti.

        Etkinlikte bazı katılımcılar Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için Filistin bayrağı açtı.

        Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile sağlık ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

        Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağaları ve Kaptan June için kürek çektiklerini festivalde aynı zamanda "Filistin vurgusu" da yapıldığını söyledi.

        Karakaş, yabancıların da katıldığı etkinliği uluslararası hale getirmeyi ve gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

        Kano gezgini Şenol Özdemir ise "Her yıl buradaki etkinliğe katılıyorum. Bu yıl altıncısı düzenlenen festival, Kaptan June ve caretta carettalar için düzenlendi. Biz de Filistin'deki zulme 'dur' demek için katıldık." ifadelerini kullandı.

        Yiğit Turgut da İzmir'de 20 kişilik grup olarak geldikleri festivale ikinci kez katıldığını belirtti.

        Etkinlikte çok güzel ağırlandıklarını dile getiren Turgut, "Harika bir sabah geçirdik. Burada olmak harika, doğası mükemmel. Gelecek yıl da herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

