Muğla'da "Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz" söyleşisi düzenlendi

Yalova Yürüyen Köşk Derneği Başkanı, Araştırmacı-Yazar emekli ateşe Metin Erdoğan'ın Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve doğasever katıldı.

Muğla'da, 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında "Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz" söyleşisi düzenlendi.

