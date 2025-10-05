Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz" söyleşisi düzenlendi

        Muğla'da, 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında "Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz" söyleşisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 23:12 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz" söyleşisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında "Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz" söyleşisi düzenlendi.

        Yalova Yürüyen Köşk Derneği Başkanı, Araştırmacı-Yazar emekli ateşe Metin Erdoğan'ın Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve doğasever katıldı.

        Etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Aras, şenlik kapsamında konserler, sergilerin yanı sıra çevre konusunu da ele aldıklarını belirtti.

        Çevre konusunda farkındalık yaratmak istediklerini anlatan Aras, bu konuda bilinçlenmenin önemine dikkati çekti.

        Erdoğan söyleşisinde, dünyada ve Türkiye'de yaşanan çevresel sorunlarını katılımcılara aktardı.

        Söyleşinin ardından Erdoğan'a teşekkür plaketi takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik!
        Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Bodrum FK-Hatayspor maçının ardından
        Bodrum FK-Hatayspor maçının ardından
        Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 5-0
        Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 5-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Muğla'da Göcek Genpaş 18 Yaş Altı Dünya Tenis Şampiyonası sona erdi
        Muğla'da Göcek Genpaş 18 Yaş Altı Dünya Tenis Şampiyonası sona erdi
        Muğla'da "Yayla Kavunu Yarışması" düzenlendi
        Muğla'da "Yayla Kavunu Yarışması" düzenlendi
        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı