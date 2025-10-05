Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1722 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1722 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:24
        Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1722 yolcu geldi
        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1722 turist getirdi.

        Santorini Limanı'ndan hareket eden Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide çoğu İngiliz 1722 yolcu ile 742 personel bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı, bazıları da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        "Marella Discovery 2"nin Bodrum'dan sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

