Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1722 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1722 turist getirdi.

Santorini Limanı'ndan hareket eden Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz 1722 yolcu ile 742 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı, bazıları da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Marella Discovery 2"nin Bodrum'dan sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.