Havadan görünümüyle labirenti andıran Dalyan Kanalı, ekimde de turist çekiyor

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'da havadan görünümüyle labirenti andıran Dalyan Kanalı'nda ekim ayında turistlerin ziyaretiyle hareketlilik yaşanıyor.

Ortaca ile Köyceğiz ilçesini birbirinden ayıran Dalyan Kanalı, bölgede tatilini geçirenlerin yanı sıra Marmaris'ten feribotlarla gelen misafirleri ağırlıyor.

Feribotlarla İztuzu Plajı önünde yer alan Delik Ada'ya gelen turistler, buradan bindikleri günübirlik tur tekneleriyle labirenti andıran Dalyan Kanalı'nı gezme fırsatı buluyor.

Tatilciler, Kaunos Antik Kenti'nde bulunan Kaya Mezarları, İztuzu Plajı, farklı kuş türleri ile caretta carettaları görme imkanı buluyor. Özellikle yaz aylarında tatilcilerin tercih ettiği bölgede, ekim ayında yaşanan yoğunluk sektör temsilcilerini mutlu ediyor.

Dalyan'da otel işleten Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, Dalyan'da temmuz ayında başlayan hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Bölgeye 45 yaşın üzerinde misafirlerin talebinin artmaya başladığını belirten Yağmur, "Bu misafirlerimiz biraz daha kalabalıktan çıkıp sakin ve doğayla baş başa kalabileceği yerleri tercih ediyor. Bu özelikleri taşıyan yerler arasında Türkiye'de Dalyan'ın ön planda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Son dönemlerde Rus ve Alman turistlerin paket turlar haricinde bireysel olarak da Dalyan'a tatili geçirmek için geldiğini bildiren Yağmur, "Temmuz ağustos aylarında tesislerde doluluklar yüzde 100'lerde seyretti. Ekim ayını da yüzde 50 dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum. Dalyan, Dalaman Havalimanı'na 25 dakikalık mesafede. İztuzu Plajı dünyanın sayılı plajları arasında. Caretta carettalar bölgenin vazgeçilmezi. Dalyan Kanalı ve labirenti andıran plaja gidiş yolu ve Kaunos Antik Kenti ile Dalyan'ın diğer bölgelere göre alternatifi fazla." diye konuştu.

Son dönemde özellikle yoga yapacak grupların bölgeyi tercih ettiğini dile getiren Yağmur, ekim sonunda Almanya'dan iki grubun bölgeye gelmek için rezervasyon yaptırdığını anlattı.

Dalyan'ın Marmaris ile Fethiye arasında vazgeçilmez bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Akdoğan, şöyle konuştu:

"Özellikle Köyceğiz Gölü, kaplıcalar, yaklaşık 185 çeşit kuş türünün olması, caretta carettaların neredeyse yılın her döneminde görülmesi bölgeye ekim ayına gelmiş olsak da ilgiyi arttırıyor. Dalyan'da artık yılın her anı tekne turu yapmak mümkün. Teknelerin yapısı itibarıyla kenarlarının kapanabilir olması turistlerin buraya gelmesini sağlıyor. Ortalama 1 milyon 200 bin turistin Dalyan'ı ziyaret etmesi bir tesadüf değildir. Kaya Mezarları, İztuzu Plajı, kaplumbağalar, bölgedeki mağaralar gibi noktalara Dalyan'dan günün her saati tekne gidiyor. Dalyan'a gelen herkes bu yolculuğa çıkabiliyor hem de günübirlik teknelerle."

Akdoğan, özellikle yalıçapkını kuşunun da bu mevsimde Dalyan'da çok rahat görülebileceğini belirtti.

Marmaris'ten her sabah Delik Ada'ya gelen 2 büyük geminin yaklaşık 600 kişi alabildiğini dile getiren Akdoğan, "Turistler, buradan teknelerle Dalyan’a gelip dolaşabiliyor. Sadece kara yolundan değil, artık deniz yoluyla da gelenler için Dalyan cazibe merkezi." diye konuştu.