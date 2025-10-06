Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da MUTTAŞ İle hava limanlarına 1 milyon 229 bin yolcu taşındı

        –Muğla'da, Büyükşehir belediyesinin toplu taşıma ağı içinde yer alan havalimanı taşımacılığıyla 1 milyon 229 bin 155 yolcunun güvenli ve konforlu şekilde ulaşımının sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da MUTTAŞ İle hava limanlarına 1 milyon 229 bin yolcu taşındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Muğla'da, Büyükşehir belediyesinin toplu taşıma ağı içinde yer alan havalimanı taşımacılığıyla 1 milyon 229 bin 155 yolcunun güvenli ve konforlu şekilde ulaşımının sağlandığı bildirildi.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ) ile Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönelik dört ana güzergahta kesintisiz ulaşımın sağlanmaya devam ettiği belirtildi.

        Havalimanı taşımacılığı kapsamında 2024 yılı başından 2025 Eylül ayına kadar 1 milyon 229 bin 155 yolcuya hizmet verildiğine dikkati çekilen açıklamada, 33 modern araçla vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sunulduğu kaydedildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ve turistlerin güvenli ve konforlu şekilde havalimanlarına ulaşabilmesi için modern araç filosu ve düzenli seferlerle hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'yı her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiğine dikkati çekken Aras, kentin turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Muğla'da su deposu temizlik çalışmaları sürüyor
        Muğla'da su deposu temizlik çalışmaları sürüyor
        Muğla'da "Zilsiz Okul Uygulaması" pilot okullarda başladı
        Muğla'da "Zilsiz Okul Uygulaması" pilot okullarda başladı
        Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri sağlıklı yaşam için yürüdü
        Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri sağlıklı yaşam için yürüdü
        Bodrum'da 21 kaçak göçmen kurtarıldı, 33 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 21 kaçak göçmen kurtarıldı, 33 kaçak göçmen yakalandı
        Bakan Ersoy: Son 8 yılda 9 binden fazla kültür varlığımızın iade edilmesini...
        Bakan Ersoy: Son 8 yılda 9 binden fazla kültür varlığımızın iade edilmesini...
        Bakan Ersoy, Bodrum'daki "ICOM Kırmızı Liste-Türkiye" tanıtım toplantısında...
        Bakan Ersoy, Bodrum'daki "ICOM Kırmızı Liste-Türkiye" tanıtım toplantısında...