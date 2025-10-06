Muğla'da MUTTAŞ İle hava limanlarına 1 milyon 229 bin yolcu taşındı

–Muğla'da, Büyükşehir belediyesinin toplu taşıma ağı içinde yer alan havalimanı taşımacılığıyla 1 milyon 229 bin 155 yolcunun güvenli ve konforlu şekilde ulaşımının sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ) ile Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönelik dört ana güzergahta kesintisiz ulaşımın sağlanmaya devam ettiği belirtildi.

Havalimanı taşımacılığı kapsamında 2024 yılı başından 2025 Eylül ayına kadar 1 milyon 229 bin 155 yolcuya hizmet verildiğine dikkati çekilen açıklamada, 33 modern araçla vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sunulduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ve turistlerin güvenli ve konforlu şekilde havalimanlarına ulaşabilmesi için modern araç filosu ve düzenli seferlerle hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'yı her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiğine dikkati çekken Aras, kentin turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını kaydetti.