Muğla'da su deposu temizlik çalışmaları sürüyor

Muğla'da, vatandaşlara sağlıklı su sağlamak amacıyla yürütülen rutin depo temizlik çalışmalarına Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin iki ilçede toplam 97 depoda temizlik çalışması yaptığı belirtildi.

Fethiye'de 34, Seydikemer'de ise 63 içme suyu deposunda temizlik çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, Fethiye'de Bozyer Terfi, Bozyer merkez, Gökben merkez ve Esenköy olmak üzere 4 deponun temizliğinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projeyle toplamda Fethiye'de 25 bin 910 metreküp, Seydikemer'de ise 6 bin 750 metreküp kapasiteli depo temizliği yapılacağı, belirli bir plan ve program doğrultusunda devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının ve vatandaşlara sağlıklı su verilmeye devam edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.