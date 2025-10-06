Muğla'da "Zilsiz Okul Uygulaması" pilot okullarda başladı

Muğla'da, öğrencilerde zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlatılan Zilsiz Okul Uygulaması'nın pilot okullarda uygulanmaya başlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, il genelindeki 202 pilot okulda hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin, zil sesi olmadan belirlenen zaman dilimlerine göre derslerine girip çıktığı belirtildi.

Bu adımın eğitim sisteminde disiplinli, bilinçli ve sorumluluk temelli bir hareket kültürü oluşturmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, modelin aynı zamanda gürültü kirliliğini azaltarak daha sakin, farkındalık temelli ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturulmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, ilerleyen süreçte uygulamanın, elde edilen sonuçlar doğrultusunda tüm okullarda yaygınlaştırılmasının amaçlandığı dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, uygulamanın eğitimde yeni bir anlayışın göstergesi olduğunu kaydetti.