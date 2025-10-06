Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da "Zilsiz Okul Uygulaması" pilot okullarda başladı

        Muğla'da, öğrencilerde zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlatılan Zilsiz Okul Uygulaması'nın pilot okullarda uygulanmaya başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:02 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:32
        Muğla'da "Zilsiz Okul Uygulaması" pilot okullarda başladı
        Muğla'da, öğrencilerde zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlatılan Zilsiz Okul Uygulaması'nın pilot okullarda uygulanmaya başlandığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, il genelindeki 202 pilot okulda hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin, zil sesi olmadan belirlenen zaman dilimlerine göre derslerine girip çıktığı belirtildi.

        Bu adımın eğitim sisteminde disiplinli, bilinçli ve sorumluluk temelli bir hareket kültürü oluşturmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, modelin aynı zamanda gürültü kirliliğini azaltarak daha sakin, farkındalık temelli ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturulmasına katkı sağladığı vurgulandı.

        Açıklamada, ilerleyen süreçte uygulamanın, elde edilen sonuçlar doğrultusunda tüm okullarda yaygınlaştırılmasının amaçlandığı dile getirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, uygulamanın eğitimde yeni bir anlayışın göstergesi olduğunu kaydetti.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil aynı zamanda yaşam becerilerini de güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Çay, "Uygulama ile öğrencilerimizin zamanı yönetme, öz disiplin kazanma ve sorumluluk bilincini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu yenilikçi adımın, okullarımızda farkındalığı ve öğrenme kültürünü artıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

