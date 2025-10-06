Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri sağlıklı yaşam için yürüdü

Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında valilik önünden Sınırsızlık Meydanı'na yürüyerek, sağlıklı yaşama dikkati çekti.

Menteşe ilçesinde, fiziksel aktivitenin önemine işaret etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına 81 ilde yapılan etkinliğe, öğrenciler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı.

Türk Kızılay Muğla İl Başkanı Şadi Pirci, burada yaptığı konuşmada, Dünya Yürüyüş Günü'nün, toplum sağlığını korumak ve güçlendirmek için en basit, en etkili yöntemlerden biri olan düzenli yürüyüşün önemini hatırlatmak amacıyla kutlandığını söyledi.

Yürüyüşün, kalp ve damar sağlığından obeziteyle mücadeleye, stresi azaltmaktan bağışıklığı güçlendirmeye kadar sayısız faydaya sahip olduğunu vurgulayan Pirci, bunun, hiçbir özel donanım gerektirmeyen, her yaş grubunun kolaylıkla yapabileceği bir aktivite olduğunu ifade etti.