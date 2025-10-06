Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri sağlıklı yaşam için yürüdü

        Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında valilik önünden Sınırsızlık Meydanı'na yürüyerek, sağlıklı yaşama dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 17:54 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:54
        Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri sağlıklı yaşam için yürüdü
        Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında valilik önünden Sınırsızlık Meydanı'na yürüyerek, sağlıklı yaşama dikkati çekti.

        Menteşe ilçesinde, fiziksel aktivitenin önemine işaret etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına 81 ilde yapılan etkinliğe, öğrenciler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı.

        Türk Kızılay Muğla İl Başkanı Şadi Pirci, burada yaptığı konuşmada, Dünya Yürüyüş Günü'nün, toplum sağlığını korumak ve güçlendirmek için en basit, en etkili yöntemlerden biri olan düzenli yürüyüşün önemini hatırlatmak amacıyla kutlandığını söyledi.

        Yürüyüşün, kalp ve damar sağlığından obeziteyle mücadeleye, stresi azaltmaktan bağışıklığı güçlendirmeye kadar sayısız faydaya sahip olduğunu vurgulayan Pirci, bunun, hiçbir özel donanım gerektirmeyen, her yaş grubunun kolaylıkla yapabileceği bir aktivite olduğunu ifade etti.

        Pirci, Türk Kızılay olarak yalnızca afetlerde değil toplum sağlığını ve refahını artıracak her konuda sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Bu kapsamda, bunu, farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat olarak görüyor ve sağlıklı yaşamın temelini oluşturan düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik ediyoruz. Tüm halkımızı, sağlıklı bir gelecek için her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmaya, hareketsiz yaşamı geride bırakmaya davet ediyoruz." dedi.

        Etkinlik, Kızılay ikram aracından öğrencilere elma dağıtılmasıyla son buldu.

