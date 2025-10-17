Fethiye'de bir koyda 59 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boncuklu Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından koyda 29'u çocuk 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
