        Fethiye'de bir koyda 59 düzensiz göçmen yakalandı

        Fethiye'de bir koyda 59 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 59 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:03 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:16
        Fethiye'de bir koyda 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 59 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boncuklu Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından koyda 29'u çocuk 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

