25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, 25-26 Ekim'de Marmaris'te yapılacak

        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25-26 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 18:19 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:19
        25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25-26 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İçmeler Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, önemli spor organizasyonunun ilçeye tanıtım katkısının yanında spor turizmine örnek olduğunu söyledi.

        Ev sahibi olarak tüm paydaş kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkat çeken Kaya, organizasyona katılacak sporculara başarı diledi.

        AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel de şampiyonaki yarışlar ve parkurları hakkında bilgi verdi.

        Olimpiyat şampiyonu Hollandalı yüzücü Sharon Van Rouwendaal organizasyonda sporcularla bir araya gelecek.

        Organizasyonda 200M, 1K, 2K, 3K, 5K, karma, bayrak ve gece yüzme etkinliği gerçekleştirilecek.

        25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'na yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

