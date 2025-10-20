AK Parti Muğla İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

AK Parti Muğla İl Başkanı olarak atanan Cengizhan Güngör, görevi Haluk Laçin'den devraldı.

Güngör, il başkanlığı binası önünde toplanan kalabalık tarafından meşalelerle karşılandı.

Güngör'e çiçek takdim eden Laçin, burada yaptığı konuşmada, geçen aralık ayında giydiği beyaz gömleği, üzerinde bir iğne ucu kadar leke olmadan Güngör'e devrettiğini söyledi.

Güngör ise Laçin'e teşekkür plaketi yerine Gazze'ye bağışta bulunduklarına dair belgeyi sundu ve kabul etmesini istedi.

Gençlik kollarından itibaren yaptığı görevleri anlatan Güngör, konuşmasında birlik ve çalışma vurgusu yaptı.

"Bu görev, bir davaya, bir lidere sadakatın sembolüdür." diyen Güngör, kimseyi dışlamadan, herkesi kucaklayan bir anlayışla yol yürüyeceklerini belirtti.

Güngör, bu dönem daha çok sahada olacaklarına işaret ederek, "Her mahallede AK Parti'nin izini bırakacağız. Görev sürem boyunca partimizin her gönüllüsüne, üyesine kapım açık olacak. Bu bayrak yarışında hep birlikte koşacağız." ifadelerini kullandı.