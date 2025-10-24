Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Fuar Alanı projesinde sona yaklaşıldı

        Muğla'ya uzun süredir kazandırılması hedeflenen "Fuar Alanı" projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:47 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:47
        Muğla Fuar Alanı projesinde sona yaklaşıldı
        Muğla'ya uzun süredir kazandırılması hedeflenen "Fuar Alanı" projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

        AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada, 2016'dan bu yana MUTSO'nun büyük gayretle sürdürdüğü fuar alanı girişiminde sona yaklaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "2016 yılından bu yana ticaret odamızın Muğla'ya bir fuar alanı kazandırmak için verdiği uğraş nihayet son bulmak üzere. Sayın bakanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşme oldukça olumlu bir havada geçti. İnşallah çok yakında ticaret odamızın öncülüğünde Muğla'mız yeni bir fuar alanına kavuşacak. Bu önemli yatırımın ilimizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Muğla'mıza hayırlı olsun."

        Açıklamada, yeni fuar alanının, kentin ticaret, tarım ve turizm potansiyeline ivme kazandırması, üreticilere, girişimcilere ve yatırımcılara yeni imkanlar sunmasının beklendiği de kaydedildi.

