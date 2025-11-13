Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 22:50 Güncelleme: 13.11.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Halis Sarıboğa idaresindeki 34 FBR 641 plakalı otomobil, Dörttepe Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EJS 872 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Sarıboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Muğla'daki uçak kazasından kurtulmuştu, Hırvatistan'da şehit oldu
        Muğla'daki uçak kazasından kurtulmuştu, Hırvatistan'da şehit oldu
        Mantar toplamaya giden ve kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sağ bulundu
        Mantar toplamaya giden ve kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sağ bulundu
        Muğla Valisi Akbıyık, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu'yu ziyaret e...
        Muğla Valisi Akbıyık, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu'yu ziyaret e...
        Datça'da 22 kaçak göçmen yakalandı
        Datça'da 22 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunda yaklaşık 276 bin yolcu ağırladı
        Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunda yaklaşık 276 bin yolcu ağırladı
        Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yollar ayrıldı
        Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yollar ayrıldı