Muğla'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Halis Sarıboğa idaresindeki 34 FBR 641 plakalı otomobil, Dörttepe Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EJS 872 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Sarıboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, morga kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.