        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:00
        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekiplerince içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen seyir halindeki yelkenli tekne durduruldu.

        Ekipler tarafından yapılan kontrollerde teknede 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltındaki şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

