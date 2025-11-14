Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Gözaltındaki şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde teknede 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekiplerince içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen seyir halindeki yelkenli tekne durduruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.