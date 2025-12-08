Fethiye sahilinde imara aykırı yapılar yıkılıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı.
Çiftlik Mahallesi Koca Çalış sahilinde kıyı kenar çizgisi içinde yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.
Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına sabah saatlerinde iş makineleriyle başlandı.
Polis, jandarma ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.
Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.