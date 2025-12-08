Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye sahilinde imara aykırı yapılar yıkılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 17:49 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:49
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı.

        Çiftlik Mahallesi Koca Çalış sahilinde kıyı kenar çizgisi içinde yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

        Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına ​​​​​​​sabah saatlerinde iş makineleriyle başlandı.

        Polis, jandarma ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

        Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

