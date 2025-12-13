Bodrum'da emekli polis memuru "Aynadaki Yalan" isimli ikinci kitabını çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Zekeriya İlhan (56), "Aynadaki Yalan" isimli ikinci kitabını okuyucularla buluşturdu.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce görev yapan ve iki yıl önce emekli olan Elazığlı şair polis memuru İlhan, lise yıllarında Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerinden etkilenerek şiir yazmaya başladı.

Sevgi, aşk ve doğa üzerine 300'e yakın şiiri bulunan ilk kitabını da 2021'de çıkaran İlhan, 90 şiirinin yer aldığı "Aynadaki Yalan" kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Şairin kitabında akademisyenlerin kitap incelemelerine ilişkin görüşleri de yer alıyor.

İlhan, gazetecilere, Edebiyata yoğunlaştığını şiir ve hikaye kitabı yazımı için çalıştığını söyledi.

2023'te emekli olduğunu anlatan İlhan, "Alnımın akıyla 32 yıl vatana hizmet ettim. Vatan borcumun bir kısmını bitirdik, gerisi devam ediyor. Yeni kitaplar ve şiirler yazarak belli insanlara hizmet etme çabasındayım. 4 yıl aradan sonra şiir kitabım okuyucularla buluştu." dedi.