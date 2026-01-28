Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi Yat Limanı'nda F.M, henüz belirlenemeyen nedenle restoran sahibi Ö.Y'ye tabanca ile ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ö.Y, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ö.Y'nin hastanede verdiği ifadede kendisine saldıran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.
