        Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 20:42 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:42
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.


        Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

