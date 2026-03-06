Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te teknede çıkan kavganın sanıkları hakim karşısında

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada denize düşen Arda Deniz Onat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Marmaris'te teknede çıkan kavganın sanıkları hakim karşısında

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada denize düşen Arda Deniz Onat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

        Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Selim Y, Sinan Y. ve Coşkun Volkan C, ayrı ayrı bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müşteki sanık Kenan Onat, şikayetçi Leyla Onat, tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

        Duruşmada sanıklar, suçlamaları reddederek kendilerini savunduklarını öne sürdü.

        Sanıklardan Selim Y, tekneden ayrıldıktan sonra Kenan Onat ve oğlu Arda'nın botla peşlerinden gelerek kendilerine saldırdığını iddia etti. Selim Y, "Kenan elindeki kürekle ağabeyime vurmaya başladı. Biz sopa kullanmadık, Arda'nın nasıl düştüğünü görmedim." diyerek, beraatini talep etti.

        Diğer sanık Sinan Y, Arda Deniz Onat'ın kendisine vurduğu sırada ayağının takılarak denize düştüğünü ileri sürdü.


        Sanık Coşkun Volkan C. de olay anında Kenan Onat'tan darbe aldığı için korunmaya çalıştığını ve o sırada neler yaşandığını görmediğini savundu.

        - Müştekiden "Sopalarla saldırdılar" iddiası

        Müşteki sanık Kenan Onat ise savunmasında, sanıkların teknede taşkınlık yaptığını, ayrılırken teknenin kaptanını tartakladıklarını görünce yardım etmek için botla gittiklerini söyledi.

        Onat, "Bot yanaşır yanaşmaz Arda'yı tekneye çekip üçü birden saldırdı. Sinan'ın elinde sopa vardı, sürekli Arda'ya vuruyordu." şeklinde konuştu.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

        Duruşma öncesinde ve sonrasında adliye önünde toplanan grup, "Arda Deniz Onat için adalet" yazılı pankart ve dövizlerle aileye destek oldu.

        - Olay

        Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda bir teknede, 20 Temmuz'da Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat (24) ile Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada başına darbe alan Arda Deniz Onat denize düşmüş ve sudan baygın çıkarılmıştı.

        Sahil güvenlik ekiplerince Germe Limanı'ndaki 112 Acil Sağlık personeline ulaştırılan genç, kurtarılamamıştı.


        Gözaltına alınan Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C, 21 Temmuz'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

