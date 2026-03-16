        Bodrum FK-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok güzel bir akşam olduğunu, müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.


        Skoru da erken bulduklarını anlatan Yılmaz, "Üç gün önce çok zorlu bir deplasmanda galibiyet almıştık. Bugünkü galibiyet o yüzden daha da değerli bir hale geldi. Şimdi play-off'taki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. İçerideki son iki maçımızda mağlubiyet almıştık, seyircimizi üzmüştük. Özellikle bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz ve bundan sonraki maçlarda bizi çok daha kalabalık bir Bodrumspor taraftarıyla desteklemelerini bekliyoruz." dedi.

        Taraftarın takıma güvenmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu çocuklara güvensinler. Belki de bu ligin en genç kadrolarından biri. Taraftarlarımızla birlikte çok daha güzel günler bizleri bekliyor, inşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.





        - Boluspor cephesi


        Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise maça çok iyi hazırlandıklarını ancak mücadeleye oyun disiplinini hiçe sayarak başladıklarını belirtti.


        Karşılaşma öncesi ısınma sırasında stoperlerden birinin sakatlandığını aktaran Kaya, "Onun yerine Onur'a görev verdik. Bodrumspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta itibarıyla bizim birazcık daha dikkate alacağımız maçlar başlıyor." açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar

        Benzer Haberler

        Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Suat Kaya: "Oyun disiplinini hiçe sayarak bir oyun başlangıcı yaptık"
        Suat Kaya: "Oyun disiplinini hiçe sayarak bir oyun başlangıcı yaptık"
        Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 2 - Boluspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 2 - Boluspor: 0
        Sipay Bodrum FK – Boluspor: 2-0
        Sipay Bodrum FK – Boluspor: 2-0
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğ...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğ...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig