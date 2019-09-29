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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muğlaspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-0

DHA

STAT: Atatürk

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Metehan Alpat (xxx), Mehmet Gökhan Ceylan (xxx), Şeyhmus Baysal (xxx)
MUĞLASPOR: Yunus (xxx) Çağlayan (xxx), Savaş (xx) (Dk. 66 Mehmet xx), Adem (xxx), Muhammed (xxx), Mustafa (xxx), Anıl (xxx) (Dk. 89 Ahmet), Ramazan (xxx) (Dk. 77 Rıdvan xx), Murat Can (xxx), Batuhan (xxx), Sami (xxx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali (x) Mahmuthan (x), Berat (xx), Ahmet (x) (Dk. 85 Atakan), Selman (xx), Ömer (x) (Dk. 59 Emre Alan x), Emre Pehlivan (xx), Metin (x) (Dk. 60 Salih x), Ferhat (xx), Fahrettin (x), Nebi (x)
GOLLER: Dk. 55 (P) Murat Can, Dk. 90 Rıdvan (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Çağlayan, Savaş, Murat Can, Adem (Muğlaspor) Emre Pehlivan (Darıca Gençlerbirliği)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, üst üste ikinci galibiyetini Darıca Gençlerbirliği'ni evinde 2-0 yenerek aldı. Yeşil beyazlı ekibin gollerini 55'inci dakikada penaltıdan Murat Can ve 90'ıncı dakikada Rıdvan attı. Bu skorla Muğla, 5 maçta 8 puana ulaştı.13'üncü dakikada Darıca Gençlerbirliği atağında Ömer'in yaklaşık 20 metreden sert şutu üst direkte patladı. 
15'inci dakikada Muğlasporlu Batuhan'ın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ramazan'ın dokunduğu top az farkla yandan auta çıktı. 
19'uncu dakikada konuk takım ikinci kez direğe takıldı. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Selman'ın ceza yayı üzerinden sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.  
İlk yarı 0-0 sona erdi.
54'üncü dakikada Muğlaspor penaltı kazandı. Ramazan ceza sahası içinde Metin tarafından düşürüldü. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını 55'inci dakikada kullanan Murat Can, kaleci Ali'yi ters köşe yatırarak takımı öne geçirdi: 1-0.  
90'ıncı dakikada Muğlasporlu Sami'nin ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rıdvan yerden düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0.

MUĞLA

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:24
  • AKŞAM 19:02
  • YATSI 20:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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