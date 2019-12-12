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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ula’nın kanalizasyon çalışması tamamlandı

İHA

Ula’nın kanalizasyon çalışması tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’nın Ula ilçesinde 73 kilometrelik kanalizasyon çalışması tamamlandı.
73 km alt yapı yapıldı
Muğla’nın Ula ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlanan kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. 30 mahallesi bulunan Ula’da 73 kilometre uzunluğunda ki kanalizasyon hattı 13 milyon liraya mal oldu. Kanalizasyon maliyetinin yüzde 50’sini Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 50’sini İller Bankası SUKAP (Su Kanalizasyon ve Alt Yapı Projeleri) hibesi tarafından karşılandı.
Başkan Gürün: “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ula’mıza hayırlı olsun.”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “73 kilometre uzunluğundaki yeni kanalizasyon hattı tamamlandı. Ula ilçemiz modern bir alt yapı sistemine kavuştu. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muğla’mız genelinde alt yapı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Muğla’da yaşayan vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

MUĞLA

12 Aralık 2019 Perşembe

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