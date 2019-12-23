Ortaca emniyetinden anket çalışması

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesinde kurduğu stantla hizmetlerinin vatandaşlar tarafından nasıl karşılandığına yönelik yaptığı anket çalışmasından olumlu sonuçlar aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından hazırlanan “Huzurlu Ortaca” projesi kapsamında ilçe merkezinde anket çalışması yapıldı.

Yapılan anketle İlçe Emniyet Müdürlüğünün daha iyi bir hizmet vermesi yönünde yarar sağlandı.

Vatandaşlara anket sırasında; 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri, Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucu İle Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgilendirme bulunuldu, broşür dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından, güvenlik hizmetinin kalitesi ile bunu sağlayan kurumların güvenilirliğini tayin etmek, bireysel olarak sokaktaki polis memuru, kurumsal olarak Polis Teşkilatının irtibat içinde olduğu ve hizmet sunduğu topluma güven vermesi, çocukların gerekli güven duygusunu telkin etmek, karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda nasıl bir davranış sergilemeleri gerektiğinin öğretilmesi açısından farkındalık oluşturmak, verilen hizmeti vatandaşla en hızlı ve verimli bir şekilde buluşturmak amacıyla yürürlükte olan uygulamaların ve hizmetlerin vatandaşlarda karşılığını görmek amacıyla hazırlanan ankete ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

MUĞLA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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