Datça’da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Güvenlik Uzmanı Ağar: "Ya İran siner ya kıyamet kopar!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Muğla’nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Datça’da belirli aralıklarla Kargı Yolu Caddesi Mandalya mevkii Çekek Yeri Tepesine gidip gelen bir gruptan şüphelenen çevre sakinleri, durumu jandarmaya ihbar etti. Bu sabaha karşı bölgede tertibat alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (38), B.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) isimli şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

MUĞLA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.