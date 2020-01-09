Milas'ta cinsel taciz iddiasına 1 tutuklama

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Muğla'nın Milas ilçesinde, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Milas'ın Hocabedrettin Mahallesi Hamam Sokak 'ta 7 Ocak Salı günü sabah saatlerinde bir kadını taciz eden H.U. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Emniyetteki ifade işlemi tamamlanan H.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUĞLA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:13

YATSI 19:33

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