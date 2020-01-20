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Artan vakalara karşı nöbetçi hekim uygulaması

İHA

Son günlerde soğuk havaların etkisiyle, Milas genelinde artan grip vakalarına karşı nöbetçi hekim sistemi hayata geçirildi.

Artan vakalara karşı nöbetçi hekim uygulaması

Son günlerde soğuk havaların etkisiyle, Milas genelinde artan grip vakalarına karşı nöbetçi hekim sistemi hayata geçirildi.
Soğuk havaların etkisiyle giderek yayılan grip hastalığı nedeniyle hastaneler başta olmak üzere aile hekimlerinde uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor.
Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar’ın girişimleriyle Atapark’ta bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 21’e kadar nöbetçi hekim görevlendirildiği ve poliklinik hizmeti verileceği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Acar, “İlçemizde son günlerde yaygınlaşan bir soğuk algınlığı hastalığı var. Gerek aile hekimlerimizde gerekse hastanelerimizde bu hastalıktan dolayı yoğunluklar yaşanıyor. Önemli vakalara müdahalede bulunulan acil servislerimize bile bu hastalıktan dolayı başvuranlar var. Yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmaları açısından ilçemiz merkezinde yer alan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezimiz de her gün saat 21’e kadar nöbetçi bir hekimimizin görev alması için girişimlerde bulunduk. Belirli bir süre sağlık çalışanlarımız belirlenen program kapsamında görev yapacaklar. Ben çalışan, emek veren sağlık personellerine ve yaşanan yoğunluğu göz önünde bulundurarak böyle bir uygulamayı hayata geçiren kurum yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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