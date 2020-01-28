Elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Milas’ın Hamdi Mergen Caddesi’nde seyir halinde olan 48 LP 013 plakalı otomobil, elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Erda Göktepe ve Celal Berke Bulut yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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