Muğla’da kayıp genç aranıyor Muğla'nın Menteşe ilçesinde bankaya gitmek için evden ayrıldığı ileri sürülen 21 yaşındaki gençten haber alınamıyor

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Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Cihat Türkay, 27 Ocak’ta yakınlarına 'bankaya gidiyorum' diyerek 48 EV 775 plakalı otomobiliyle Menteşe'ye geldi. Öğle saatlerinde evinden ayrılan gençten yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma gencin bulunması amacıyla yaptıkları incelemede Cihat Türkay’ın Menteşe ilçesinde bulunan katlı otoparka girişçıkış yaptığını tespit etti. Türkay'ın ilçe merkezinden çıkış yapmadığı öğrenilirken, arama çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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