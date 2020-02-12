Milas’ta 'Öğretmenlik Kumbara' etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milas’ta 'Öğretmenlik Kumbara' etkinlikleri

İHA

Milas Anaokulu'nun destekleri ve katkılarıyla Milas'ta görev yapan okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerine ve okul öncesi çocukları bulunan ailelere yönelik Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Er'in katılımıyla eğitim seminerleri ve etkinlikler düzenlendi.

Milas’ta 'Öğretmenlik Kumbara' etkinlikleri

Milas Anaokulu’nun destekleri ve katkılarıyla Milas’ta görev yapan okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerine ve okul öncesi çocukları bulunan ailelere yönelik Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Er’in katılımıyla eğitim seminerleri ve etkinlikler düzenlendi.
İlk etkinlik saat 10’da özel Milas Anaokulu’nda kitap okuma ve imza günü ile gerçekleştirildi. “Ormanda İki Fare” adlı çocuk kitabının da yazarı olan Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Er çocuklarla oyunlar oynayarak iletişim kurdu.
Er, daha sonra gün içerisinde Milas Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminerde Milas’ta görev yapan anaokulu, birinci sınıf öğretmenleri ile bir araya geldi.
Er’den önce söz alan Milas Anaokulu Müdürü Nurtaç Özgül, ülkemizde çocuk kitabı yazarının çok çok az olduğuna dikkat çekerek, Er’e yeni kitaplar yazması gerektiğini ifade etti.
Özgül’ün ardından sunumunu yapmak için sahneye gelen Er, öğretmenlik hayat boyu devam eden bir öğrencilik olduğunu ifade ederek, “Sürekli değişen, gelişen bir sistem var. Ve biz öğretmenler olarak bu değişime, sisteme ayak uyduramaz isek mutlaka öğrencilerimize karşı her geçen gün eksik kalırız. Bir öğretmen olarak benim düşüncem sadece mesai saatlerinde çalışılarak bu vatana borç ödenmez. Birçok öğretmen arkadaşımızı görüyorum gözü hep saatte. Mesaim bitse de gitsem gözüyle bakıyor. Ama bazı öğretmenlerimizde var ki okuldan kaçta çıktığını son anda fark ediyor. Benim gözümde öğretmenliğin tanımı; % 50 öğrencilik % 50 ise öğretmenlik. Yani her zaman öğrenmeye açık olmalıyız” dedi.
“Öğretmenlik Kumbaram” başlıklı sunumunda deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını salonda bulunan öğretmenlerle paylaşan Er, son sunumunu ise velilere yönelik “Çocuğun Kalbine Giden 10 Yol” ile gerçekleştirdi.
Öğretmenlere yönelik gerçekleşen sunumun bir bölümünü takip etme fırsatı bulan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Er’e plaket vererek sunumlarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
Milas'ta öğrencilere ilkyardım anlatılıyor
YEREL HABERLER Milas'ta öğrencilere ilkyardım anlatılıyor
Milas Kent Konseyi’nin yeni yönetimi belirlendi
YEREL HABERLER Milas Kent Konseyi’nin yeni yönetimi belirlendi
Milaslı muhtarlardan Milas Muhtarlar Derneği Başkanına tepki
YEREL HABERLER Milaslı muhtarlardan Milas Muhtarlar Derneği ...
Bodrum Belediyesi 1 yıl boyunca tek kuruş banka kredisi kullanmadı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi 1 yıl boyunca tek kuruş banka ...
Aracın açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aracın açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü ...
Gaziye PTT’de sürpriz doğum günü Terör gazisi Doğukan Atasoy, PTT çalışanları tarafından sürpriz pastayla karşılandı
YEREL HABERLER Gaziye PTT’de sürpriz doğum günü Terör gazisi Doğukan ...
Ziraat odalarından ortak talep
YEREL HABERLER Ziraat odalarından ortak talep
Bodrum Belediyesi’nden atık ekonomisiyle büyük dönüşüm
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi’nden atık ekonomisiyle büyük ...
Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)
YEREL HABERLER Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, ...
Dalaman’da ahşap ev yangını Dalaman Çöğmen Mahallesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yanında ahşap bina kullanılmaz hale geldi.
YEREL HABERLER Dalaman’da ahşap ev yangını Dalaman Çöğmen ...
Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
YEREL HABERLER Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 ...
Bitez’de belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi
YEREL HABERLER Bitez’de belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı ...
Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü Kahveci Hasan Balaban cinayetinde gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile ...
Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
YEREL HABERLER Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü
Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255’i oy birliği ile alındı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılında 13 olağan birleşimde 255 oy birliği, 7 oy çokluğu ile 262 karar aldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255’i oy birliği ...
3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Başkan Otgöz'den Seydikemer Belediyespor'un yeni tesislerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Otgöz'den Seydikemer Belediyespor'un yeni ...
Martılar yüksekten uçuyor
YEREL HABERLER Martılar yüksekten uçuyor
Muğla merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar
YEREL HABERLER Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar
(Görüntülü) Marmaris'te evsizler cami avluları ve parklarda uyuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te evsizler cami avluları ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X