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Türk çam balının Avrupa ISO toplantıları sürüyor Türkiye Arıcılar Birliği tarafından Avrupa’da Türk ...

İHA

Türkiye Arıcılar Birliği'nin Türk çam balının Avrupa Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında Muğla'da bal üreticileri, paketleme tesisi sahipleri, Gıda Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü personeline 'Türkiye bal değer zincirinin coğrafi işaretler yardımıyla sürdürülebilirliğinin desteklenmesi' projesi kapsamında bilgilendirme eğitimi verildi. Muğla Arıcılar Birliğinde yapılan toplantıya Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) proje yöneticisi, teknik danışmanı, Coğrafi işaretler uzmanı ve Türkiye Proje koordinatörünün katıldığı üreticilerin bilgilendirilmesine yönelik toplantı...

Türk çam balının Avrupa ISO toplantıları sürüyor Türkiye Arıcılar Birliği tarafından Avrupa’da Türk çam balının coğrafi işaret alması için başlattığı çalışmalar kapsamında Muğla’da FAO yetkililerince üreticiler bilgilendirildi

Türkiye Arıcılar Birliği’nin Türk çam balının Avrupa Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında Muğla’da bal üreticileri, paketleme tesisi sahipleri, Gıda Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü personeline ‘Türkiye bal değer zincirinin coğrafi işaretler yardımıyla sürdürülebilirliğinin desteklenmesi’ projesi kapsamında bilgilendirme eğitimi verildi. Muğla Arıcılar Birliğinde yapılan toplantıya Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) proje yöneticisi, teknik danışmanı, Coğrafi işaretler uzmanı ve Türkiye Proje koordinatörünün katıldığı üreticilerin bilgilendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıya bal üreticileri, paketleme tesisi sahipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe temsilcileri de katıldı.
Muğlalı arıcılara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında FAO Proje Yöneticisi Maria Ricci, FAO Teknik Danışmanı Rafaele Dall’Olio, INNAO Coğrafi işaret uzmanı Melanie Vanpraet ve proje Türkiye Koordinatörü Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu Muğla arıcılarına süreç ve coğrafi işaret hakkında bilgi verdi.
Muğla Arıcılar Birliği Başkan yardımcısı Yılmaz Kaya, Muğla Çam Balı coğrafi işareti geçen yıl aldıklarını, şimdi de Avrupa’da tescil edilmiş ve coğrafi işareti alınmış Türk çam balı için Birleşmiş milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından hazırlanarak fonlanan Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile 7 il Birliği ve Türkiye Arıcılar Birliği koordinesinde Türk çam balının uluslar arası coğrafi işaret alması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kaya, “10 senedir uğraştığımız Muğla çam balının coğrafi tescili ile ilgili bu süreçte toplantılar yapılıyor. Bundan sonraki süreçte üreticilerimiz Avrupa standartlarına uygun çam balı tescili için uğraşıyoruz. Türk çam balının kırsal kalkınma açısından Avrupa coğrafi işaret alması büyük önem taşıyor” dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve projenin Türkiye koordinatörü Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu, projenin temel amacının Avrupa çapında coğrafi işaret tescilinin alınması olduğunu belirtti. Dokuzlu, “Coğrafi işaret tescilinin alınması ile kalitesini de bir anlamda güvence altına almış oluyoruz. Coğrafi işaret bir kalite göstergesidir ve coğrafi işaret göstergesi içindeki üretim ve kalite kriterlerini uygularsanız zaten bu ürün dünya piyasalarında mutlaka yerini bulacaktır. Burada en önemli iş üreticilerimize düşüyor. Proje ile üreticilerimizi bilgilendirmeyi, coğrafi işaretin ne olduğunu ve pazarlamada nasıl uygulanabileceğini anlatıyoruz. Bu arada coğrafi işareti hazırlama süreci içerisinde kalmıyor proje. Üreticileri ve paketleyicileri bir araya getirmek. Oluşan katma değerin bu çzincir içerisinde daha dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak önemli. Sonuçta sadece Türkiye değil, bütün dünya Avrupa Birliği dahil olmak üzere kalite ve güvenceye önem veriyor. İnsanlar kesinlikle aldatılmak istemiyor ve emin olmak istiyor yedikleri ürünün kalitesinden, saflığından, kalıntı bulunmadığından. Bu proje bir anlamda bunun da güvence altına almış oluyor” dedi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) proje yöneticisi Maria Ricci, Türkiye’deki çalışmalardan gurur duyduklarını belirtti. Ricci, “Türk çam balının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Avrupa piyasalarına ilişkin ihracat açısından da önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu noktada Türkiye çam balının yüzde 92’sini üreten bir ülke. Bunun yüzde 8’i de Yunanistan’da üretiliyor. Coğrafi işaret bütün üreticilere pazarlama şansı verecek ve katma değer sağlayacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda Avrupa’daki tüketicilere de kolaylıkla ulaşımı sağlayacaktır” dedi.
Türk çam balının coğrafi işaret alabilmesi için iki önemli konunun olduğunu dikkat çeken Ricci, “Öncelikle tüm aktörlerin bir araya gelerek bir birlik kurması gerekiyor coğrafi işaretin alınması ve kullanılmasında. Aynı zamanda kalite açısından kalitenin iyileştirilmesi ve kalitenin korunması gerekmekte. İki kuruluş olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası olarak bu noktada bütün çabaları destekleyeceğimizden memnuniyet duyarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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