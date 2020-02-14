Gebe okulunda büyükannelere eğitim

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Menteşe Belediyesi Gebelik Okulu'nda anne adaylarından sonra babaanne ve anneannelere de eğitim veriliyor.

Menteşe Belediyesi tarafından anne adaylarına yönelik düzenlenen ‘Gebelik Okulu’nda anne adaylarından sonra büyükannelere de eğitim veriliyor. Bilinçli gebelik, güvenli annelik için teorik ve uygulamalı dersler verilen Menteşe Belediyesi Gebe Okulunda, babaanne ve anneannelere yönelik verilen eğitimler devam ediyor.

Gebe okulunda anne ve babaların yanı sıra, geçtiğimiz yılın Kasım ayında babaanne ve anneannelere de eğitim verilmeye başlanmıştı. Bebek bakımı konusunda eğitim alan babaanne ve anneanneler bu konudaki eski bilgilerini de güncelliyor. Sağlıklı bebek bakımı için eğitim alan anneanne ve babaannelere yeni doğan banyo, küvet banyo, göz burun göbek bakımı, alt değişimi, bebek giydirilmesi, bebek masajı, güvenli tutuş ve bebeğin gazını çıkarma konularında bilgilendirici teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

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