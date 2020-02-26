Köyceğiz’de 2 ayrı kaza

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gece ve sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Köyceğiz Ağla yayla yolu Panguduz mevkiinde sürücü Muhammet Yaşar yönetimindeki 48 K 0337 araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3040 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Muhammet Yaşar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ambulans ekipleri teslim edildi.

Öte yandan saba saatlerinde Nevzat Yılmaz yönetimindeki 48 TJ 747 plakalı otomobil, Turhan Vedat yönetimindeki 48 BB 4007 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan bir vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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