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Kayıp dağcıya annesi drone ile dön çağrısı yaptı Anne Füsun Emre: “Fikret oğlum ne olursun gel, sana ihtiyacım var”

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na antrenman tırmanışı için giden ve kaybolan dağcı Fikret Emre'yi arama çalışmalarında, hayatta olma ihtimaline karşı ekipler tarafından drone üzerine yerleştirilen hoparlörden, anne Füsun Emre'nin ses kaydı dinletildi. Anne, kayıp oğluna "Yalnızım ve sana ihtiyacım var. Fikret oğlum, ne olursun gel" diye seslendi.

Kayıp dağcıya annesi drone ile dön çağrısı yaptı Anne Füsun Emre: “Fikret oğlum ne olursun gel, sana ihtiyacım var”

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı’na antrenman tırmanışı için giden ve kaybolan dağcı Fikret Emre’yi arama çalışmalarında, hayatta olma ihtimaline karşı ekipler tarafından drone üzerine yerleştirilen hoparlörden, anne Füsun Emre’nin ses kaydı dinletildi. Anne, kayıp oğluna “Yalnızım ve sana ihtiyacım var. Fikret oğlum, ne olursun gel” diye seslendi.
Muğla’nın Fethiye ilçesi Karapınar Mahallesi’nde antrenman tırmanışı için çıktığı dağdan bir daha geri dönmeyen Fikret Emre’nin annesi 112 ihbar hattını arayarak oğlu için kayıp ihbarı verdi. Aramakurtarma çalışmaları için ihbarı değerlendiren ekipler ortak operasyona çıktı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD (Muğla AFAD 15, İzmir AFAD 5) ve AKUT (AKUT Fethiye 8, AKUT Marmaris 8, AKUT KaşKalkan) tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarına, Jandarma Köpek Timi, AMASER, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Likya ve Zirve Dağcılık, MAG, BAKUT da katıldı. Operasyona Karapınar MahallesiMendos Dağı’nın kuzey yamaçları istikametinde başlandı. Yapılan çalışmaların dördüncü gününde Mendos Dağı Maden Ocakları bölgesinde, toprak yolun yaklaşık 700 metre üst kısmındaki dere yatağı içerisinde kayıp şahsa ait olduğu düşünülen sırt çantası, telefon, yine kayıp şahsa ait olduğu düşünülen eşofman da zirve hattında bulundu. Daha sonra Arı Tepesi’nde çobanlık yapan bir kişi tarafından Ölüdeniz Jandarma Karakoluna gelen yeni bir ihbar değerlendirilerek kayıp şahısla ilgili olabileceğine karar verildi. Bunun üzerine tüm arama faaliyeti Arı Tepesi zirve hattı ve dağın güney yamaçlarına yoğunlaştırıldı. İlk izlerin bulunduğu bölgeden yaklaşık 800 metre yukarıda, Arı Tepesi zirve hattında kayıp şahsa ait olduğu doğrulanan farklı ipuçları da tespit edildi. Arı Dağı güneydoğu ve güneybatı istikametinde olan ve bahse konu mevkiyi içine alan ormanlık alan, dere yataklarını kapsayan dağ yamacı detaylı şekilde aranırken, herhangi bir ize rastlanmadı. Bu bölgenin güneydoğu yamaçlarında köpek timlerine ait köpeklerin ani reaksiyon göstererek tepki vermeleri sonucu arama yoğunluğu köpeklerin gittiği istikamet olan 1100 metre yükseklikteki Karadere mevkisi üzerinde yer alan patikada yoğunlaştırıldı. 1304 rakımlı Meşe Çukuru mevkisi ve Yarış Tepesi arasında kalan ormanlık bölge arandı. Şahsın tekrar aynı bölgelerden geçmesi ihtimaline karşı Karadere mevkisine ve Arı Ovası su kaynağı yakınına, uygun açılar gözetilerek fotokapanlar yerleştirildi. AKUT’un kayıp şahısla ilgili yeni bilgi ve bulgular gelinceye kadar fotokapan görüntülerini değerlendireceği, operasyonun diğer ekipler tarafından devam ettirildiği öğrenildi.

Annesi oğluna drone ile seslendi
Kayıp dağcıyı arama çalışmaları devam ederken, ekipler drone üzerine yerleştirilen hoparlörden kayıp dağcının hayatta olma ihtimaline karşı annesinin kaydedilen sesini dinletti. Anne Füsun Emre, hoparlörden dinlettirilen ses kaydında oğluna, “Ne olursun oğlum gel, neredesin hadi çık gel. İnsanlara seslen ve yardım iste çocuğum. Yardım et bana, ben hastalandım. Yalnızım ve sana ihtiyacım var. Fikret oğlum ne olursun gel” çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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