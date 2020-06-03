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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz’de kenevir operasyonu

İHA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden M.G. isimli şahsın arazisinin içindeki sebzelerinin arasına kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı.

Köyceğiz’de kenevir operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden M.G. isimli şahsın arazisinin içindeki sebzelerinin arasına kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.G. isimli şahsın arazisinde yapılan aramada, 38 kök kenevir bitkisi ve evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.G. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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