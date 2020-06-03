1000 TL'lik şezlonglarla Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1000 TL'lik şezlonglarla Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler

DHA

Hande NAYMAN/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde bulunan bir otel, müşterilerine gönderdiği elektronik postada 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirledi. Oda ve yiyecek ücretinin dahil olmadığı fiyatı duyan birçok kişi duruma tepki gösterirken, Bodrumlu işletmeciler ise, çok daha ucuz fiyatlı tesislerin olduğunu ve ilçede çok daha uygun fiyatlarla tatil yapılacak yerler bulunduğunu belirterek, "Rakamlar vatandaşı ürkütmesin" dedi. Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla...

1000 TL'lik şezlonglarla Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler

<br>Hande NAYMAN/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde bulunan bir otel, müşterilerine gönderdiği elektronik postada 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirledi. Oda ve yiyecek ücretinin dahil olmadığı fiyatı duyan birçok kişi duruma tepki gösterirken, Bodrumlu işletmeciler ise, çok daha ucuz fiyatlı tesislerin olduğunu ve ilçede çok daha uygun fiyatlarla tatil yapılacak yerler bulunduğunu belirterek, "Rakamlar vatandaşı ürkütmesin" dedi.<br>Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirlerarası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerine gitmeye başladı. Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Bodrum ilçesi de tatilcilerin akınına uğradı. Oteller, plajlar, kafe ve restoranlar yeni normale uyum sağlayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden açıldı.<br>Ayrıca pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet veren bazı işletmeler oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yaptı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü Mahallesi'ndeki bir otelin bu yılki fiyatları ise görenleri şaşırttı. Müşterilerine gönderdiği elektronik postada 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, iki kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, iki plaj havlusu, iki kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Uçuk fiyatı duyan Bodrumlular ise yükselen rakamlara tepki gösterirken, bazıları bu tarz işletmelerin Bodrum'un pahalı olduğuna dair yanlış bir algı oluşturduğunu savundu.<br>'BODRUM YERİNE GÖRE PAHALIDIR'<br>Gümbet'te işletmecilik yapan Musa Özkesin, "Bodrum'da her bölgede farklı fiyatlandırma var. Bizim işletmemizde şezlong ücretleri 50 TL ancak vatandaşlar bu bedeli yiyecek içeceklerinde kullanıyor. Şezlong için ekstra ücret almıyoruz. Bodrum yerine göre pahalıdır. Bu da insanların tercihidir. Her işletmenin fiyatı bellidir. Uygun ücretli yerler de Bodrum'da mevcuttur" dedi.<br>Bodrumlu turizmcilerden Rıza Karakaya, "Bodrum müşteri yelpazesi çok geniş bir yer. Çok para ödeyecek müşterilerin gittiği yerler var. Türkbükü de onlardan bir tanesi. Bodrum'un en az Türkbükü kadar güzel yerleri de var. Buralarda bu fiyatlar yok, aynı kalitede güzel hizmet veriliyor. Yüzde 1'lik de olsa ülke zenginlerine hitap edecek mekanlar var. Bu fiyatlar vatandaşları ürkütmesin. Çok ucuza da çok güzel tatil yapılabilecek yerler var" diye konuştu.<br>'PAHALI DENMEMELİ'<br>Tekne turu düzenleyen vatandaşlardan Fatma Donka, "Türkbükü çok ünlü ve elit insanlara hitap eden bir yer. Bodrum'da her türlü turist var. Zengini de geliyor, orta gelirlisi de geliyor, memuru da geliyor. Herkes cebine göre hareket edebilir. Türkbükü'nde bir su 30 TL. Orayı tercih etmeyebilirsiniz. Şezlongu 20-30 TL'ye de kiralayabilirsiniz. 100 TL'ye tekne turuna katılabilirsiniz. Pahalı denirse yanlış olur. Her şey çok pahalı değil. Bir öğününe 20 TL de harcayabilirsin, 1000 TL de harcayabilirsin" diye konuştu.<br>Bodrum'daki fiyatların pahalı olmadığını savunan vatandaşlardan Emir Acar, "O mekan fiyatları abartmış. Bodrum Gümbet'te 50-60 TL'ye bir kişi gününü plajda geçirebilir hatta yemek de yiyebilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hande NAYMAN<br>2020-06-03 19:27:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu kaldırdı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu ...
Marmaris’te çocuklar denizin ve parkların tadını çıkardı
YEREL HABERLER Marmaris’te çocuklar denizin ve parkların tadını ...
Erdoğan'a suikast timi, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Erdoğan'a suikast timi, ikinci kez hakim karşısına ...
Muğla'da trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi
YEREL HABERLER Muğla'da trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi
Menteşe İlçe Emniyet Müdürü İsa Sarı göreve başladı
YEREL HABERLER Menteşe İlçe Emniyet Müdürü İsa Sarı göreve başladı
Bodrum’da kumar operasyonu Bodrum'da lüks bir villada kumar oynayan 23 kişiye toplam 28 bin 175 TL para cezası kesildi.
YEREL HABERLER Bodrum’da kumar operasyonu Bodrum'da lüks bir villada ...
Menteşe’de 'Üretimin Yolu' açılıyor Menteşe Belediyesi, yerel üreticiye destek olmak adına kırsal mahallelerdeki çiftçilerin tarım arazisine ulaşımını sağlamak için yollarını düzenliyor, ulaşımı kolaylaştırıyor.
YEREL HABERLER Menteşe’de 'Üretimin Yolu' açılıyor Menteşe ...
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
YEREL HABERLER Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu kaldırdı
YEREL HABERLER O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu ...
Akbük Koyu’ndaki kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Akbük Koyu’ndaki kaçak yapılar yıkılıyor
Sahillere beyaz kum operasyonu Sahile mermer tozu ve kireç taşı sererken yakalandılar
YEREL HABERLER Sahillere beyaz kum operasyonu Sahile mermer tozu ve ...
Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
Köyceğiz’de kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de kenevir operasyonu
Muğla yerel tohumdan sonra çiçek üretim merkezi oluyor
YEREL HABERLER Muğla yerel tohumdan sonra çiçek üretim merkezi ...
Muğla Valisi Esengül Civelek Marmaris muhtarları ile buluştu
YEREL HABERLER Muğla Valisi Esengül Civelek Marmaris muhtarları ile ...
Başkan Aras mesaiye pedal çevirerek gitti
YEREL HABERLER Başkan Aras mesaiye pedal çevirerek gitti
Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkım çalışması 5'inci gününde
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkım ...
Yılmaz Özdil'in ofis diye alıp yazlık eve çevirdiği villanın yıkımı devam ediyor 142 metrekarelik iş yerini 310 metrekarelik eve çevirdi
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil'in ofis diye alıp yazlık eve çevirdiği ...
MÜSİAD’dan dijital fuar 7-13 Temmuz tarihleri arasında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Türkiye’nin en kapsamlı dijital EXPO fuarı düzenlenecek
YEREL HABERLER MÜSİAD’dan dijital fuar 7-13 Temmuz tarihleri ...
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
YEREL HABERLER Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor (2)
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin ...
Gezi Parkı paylaşımı yapan Başkan Aras'a tepki
YEREL HABERLER Gezi Parkı paylaşımı yapan Başkan Aras'a tepki
Bodrum kıyıları karadan, havadan ve denizden denetlenecek Kıyılara izinsiz ve kaçak müdahalelere göz açtırılmayacak
YEREL HABERLER Bodrum kıyıları karadan, havadan ve denizden ...
Sokak hayvanlarını kimliklendirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını kimliklendirme çalışmaları devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X