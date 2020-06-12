Köyceğiz’de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında Gelişim Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlen operasyonda göz altına alnına E.S.D'nin evinde yapılan aramada bahçede çiçek saksılarına ve kutuların içine ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.S.D.'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



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