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UKKSA'da pandemi sonrası sanat buluşması

DHA

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde restore edilen eski okul binasında 10 yıldır sanata ve sanatçılara hizmet veren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), pandemi sonrası bu yılın ilk sanat buluşmasında, seramik ve çini sanatçıları bir araya geldi. İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya ve Ankara'dan 12 seramik ve çini sanatçısı, UKKSA'da bir araya geldi. 30 Haziran'a kadar sürecek ortak çalışmada, doğanın gizli hazineleri olarak kabul edilen mantarlar konu alındı. UKKSA Sanat Yönetmeni Emine Özkarslıoğlu, akademinin bu yıl 10'uncu kuruluş yıldönümü...

UKKSA'da pandemi sonrası sanat buluşması

<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde restore edilen eski okul binasında 10 yıldır sanata ve sanatçılara hizmet veren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), pandemi sonrası bu yılın ilk sanat buluşmasında, seramik ve çini sanatçıları bir araya geldi.<br>İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya ve Ankara'dan 12 seramik ve çini sanatçısı, UKKSA'da bir araya geldi. 30 Haziran'a kadar sürecek ortak çalışmada, doğanın gizli hazineleri olarak kabul edilen mantarlar konu alındı. UKKSA Sanat Yönetmeni Emine Özkarslıoğlu, akademinin bu yıl 10'uncu kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl çok geniş kapsamlı programlar planlamıştık. Fakat pandemiden kaynaklı hayatın her alanında olduğu gibi akademi de bu süreçte olumsuz etkilendi. Her yıl şubat ayında, 'Badem Çiçeği Festivali' ile birlikte etkinliklerimize başlıyorduk. Bu yıl ilk etkinlik sonrası pandemi nedeniyle tüm sanat etkinliklerimiz iptal oldu. Bugün, 15 günlük bir program için akademiye gelen seramik ve çini sanatçılarımızla birlikte, yılın ilk sanat etkinliğin gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz. Pandemi ile ilgili gerekli tüm önlemler alındı. Alanımız çok geniş olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Güzel bir çalışma oluyor. Çalışmalar, 30 Haziran tarihine kadar halka açık olarak devam edecek. Bölgedeki tüm sanatseverleri bu çalışmaları izleyemeye bekliyoruz" dedi.<br>Bursa Nilüfer Belediyesi Seramik atölyesi eğitmeni Serkan Önder, 2 haftalık bir çalışma için UKKSA'ya geldiklerini belirterek, "Ne yazık ki pandemi nedeniyle çalışma koşullarında elbette zorluk yaşanıyor. Çalışma alanlarımız biraz kısıtlanmış durumda. Çok dikkatli ve özenli çalışıyoruz. Umarımız bu süreç en kısa sürede sona erecektir. Burada yıllardır ailevi bir ortam oluşmuş durumda. 10 yıldır birçok sanatçı her yıl buraya ortak çalışma için geliyor. Bu yılki çalışma konumuz mantarlar olacak. UKKSA'nın çok geniş bir bahçesi var. Yapacağımız mantarlar, bu bahçenin düzenlenmesinde kullanılacak" dedi.<br>Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sözleşmeli öğretim üyesi, İzmirli çini sanatçısı Aysel Güneş ise UKKSA'daki ortak çalışmalara tüm sanatçıların katılabileceklerini hatırlatarak, "Ben 10 yıldır bu çalışmalara katılıyorum. Her sanatçıya, bu çalışmalara katılmalarını tavsiye ediyorum. Katılabilmek için sadece bir başvuru yapmanız yeterli. Burada doğa ile iç içe çok güzel bir ortam var. Sadece sanatçıları değil, sanatseverleri de buraya bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL <br>2020-06-20 13:07:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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