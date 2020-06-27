Park halindeki otomobil yandı

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<br>Selçuk AKBAŞ/MİLAS(Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. <br>Emek Mahallesi mevkisindeki bir aparmanın önünde park halinde bulunan 48 LB 909 plakalı otomobilde, dün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-27 13:53:47<br>

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