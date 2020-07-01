Muğla'da orman yangını (1)

<br>Cavit AKGÜNSelçuk AKBAŞ/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.<br>Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi. Sahile yakın noktadaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN Selçuk AKBAŞ<br>2020-07-01 15:02:14<br>
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