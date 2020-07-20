Fethiye’de ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Fethiye’de ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tayfun Ç. idaresindeki 32 DM 359 plakalı ambulans, FethiyeAntalya kara yolu Karaçulha Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında, Şerafettin Kaya’nın kullandığı 48 JN 591 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kaya, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından ambulans sürücüsü Tayfun Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Plajlarda jandarmadan maske uyarısı Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun il genelinde maske takma zorunluluğu sonrası günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı Menteşe Akbük koyunda Jandarma ve Zabıta ekipleri denetim yaptı.
YEREL HABERLER Plajlarda jandarmadan maske uyarısı Muğla İl ...
Turgut Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Turgut Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor
Ot toplarken uçurumdan düşüp, öldü
YEREL HABERLER Ot toplarken uçurumdan düşüp, öldü
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik ...
Köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı
Ali Ağaoğlu'nun lüks otomobilinin kablolarını fareler kemirdi
YEREL HABERLER Ali Ağaoğlu'nun lüks otomobilinin kablolarını fareler ...
Üniversiteli Pınar´dan 3 gündür haber alınamıyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Üniversiteli Pınar´dan 3 gündür haber alınamıyor / Ek ...
Üniversiteli Pınar´dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Üniversiteli Pınar´dan 3 gündür haber alınamıyor
Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna uğurladı / ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna ...
Kızkumu Plajı pandemiye rağmen rekor ziyaretçi ağırlıyor
YEREL HABERLER Kızkumu Plajı pandemiye rağmen rekor ziyaretçi ...
Bodrum'da çöpte tüfek bulundu
YEREL HABERLER Bodrum'da çöpte tüfek bulundu
Mermer testeresinin kopan zinciri vücuduna isabet eden işçi öldü
YEREL HABERLER Mermer testeresinin kopan zinciri vücuduna isabet ...
Kayıp genç kız 3 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp genç kız 3 gündür aranıyor
Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna ...
Muğla, şehidini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Muğla, şehidini son yolculuğuna uğurladı
Ajda Pekkan Bodrum'da hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Ajda Pekkan Bodrum'da hayranlarını coşturdu
Yörüklerden avcılara nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Yörüklerden avcılara nezaket ziyareti
Turgut şelalesinin işletmecisinden cevap
YEREL HABERLER Turgut şelalesinin işletmecisinden cevap
Seydikemer’de kayalıklardan uçuruma düşen kişi aranıyor
YEREL HABERLER Seydikemer’de kayalıklardan uçuruma düşen kişi ...
Datça'da çevreci denizciler koyları temizledi
YEREL HABERLER Datça'da çevreci denizciler koyları temizledi
İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği Kızılay'a kurban bağışı
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği ...
Mucizevi çamur, deri hastalıklarını iyileştiriyor
YEREL HABERLER Mucizevi çamur, deri hastalıklarını iyileştiriyor
Elektrik sayacı okuyan görevli iki pitbullun saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Elektrik sayacı okuyan görevli iki pitbullun ...
Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbull saldırısı iddiası
YEREL HABERLER Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbull saldırısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X