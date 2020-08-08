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İztuzu manzaralı evlerinin çeşmelerinden su akmıyor

DHA

İztuzu manzaralı evlerinin çeşmelerinden su akmıyor


Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin kırsal Gökbel Mahallesi'nde son yıllarda yapılan villaların havuzlarını doldurması ve dağlık alanda olduğu için mahalledeki mevcut 2 kuyudan pompalanan suyun yukarı kesimlere ulaşmaması nedeniyle yaz aylarında susuz kalan köylüler, at sırtında bidon, damacana ya da tankerlerle taşıdıkları suyla, çamaşır, bulaşık ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Mahalle sakinleri 6 yıldır her yaz aynı sorunu yaşadıklarını belirtip, çözüm bulunmasını istiyor.
Ortaca'nın Hayıtlıöz, Bozeğri, Kışla, Gökkürek, Boğaz, Kızılcapınar ve Sülüngür mahallelerinden oluşan 220 hane 550 nüfuslu Gökbel köyü, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştü. Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nı Kuşbakışı gören Gökbel'in mahalle olmasının ardından cazibesi arttı. Mavi ile yeşilin buluştuğu mahallede birbiri ardına yapılan havuzlu yazlık ev ve villa sayılarında artış yaşandı. Mahallenin turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte yaz aylarında 550 olan nüfusu yarı oranda artmaya başladı. Büyük bölümünün geçim kaynağı hayvancılık ve arıcılık olan Gökbel sakinleri, mahallerine yapılan villalar nedeniyle dertli. Villaların havuzlarını doldurması ve artan su ihtiyacı nedeniyle 6 yıldır yaz aylarında özellikle mahallenin üst kesimlerinde evi bulunanlar susuzluk yaşamaya başladı. Mahallenin Kızılcapınar mevkiindeki 2 kuyudan pompalanan suyun yukarı kesimlere ulaşmaması nedeniyle musluklarında içme ve kullanma suyu akmayan mahalleli, ihtiyaçlarını Kösten mevkiindeki orman çeşmesinden sağlıyor. En yakın evin 1, en uzak evin ise 4 kilometre uzaklıkta bulunduğu çeşmeden at sırtında damaca ve bidonlarla ya da tankerlerle taşıdıkları sularla bulaşık ve çamaşırlarını yıkayıp, temizlik yapan Gökbelliler, hayvanlarının su ihtiyacını da buradan karşılıyor. Köylüler, sorunu defalarca kez Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) ilettiklerini ancak, bugüne kadar bir çözüm üretilmediği gibi sıkıntının her geçen gün büyüdüğünü söyledi.
'30 TONUN ÜZERİNDE SU KULLANANDAN 5 KAT FAZLA ÜCRET ALINSIN'
Gökbel Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Mehmet Aslanpay, mahallede, 15 havuzlu villa olduğunu belirtip, "Yaz aylarında bu villalardakilerin gelmesiyle su kullanımı artıyor. Dolayısıyla su sıkıntısı had safhalara çıkıyor. Köy olduğumuz dönemde, 30 tonun üzerinde kullanımlarda 5 kat daha fazla su parası alıyorduk. Havuzu olanlar bu nedenle tankerle su getirtiyordu. Sorunu böyle çözüyorduk. Ancak mahalleye dönüşmemizden sonra su bedellerini de MUSKİ toplamaya başladı. MUSKİ'den eskiden olan uygulamaya devam etmelerini istedik. Ancak, 'kanun böyle diyor' diye cevap verip, kabul etmediler. Bu uygulamaya geçilse sorun çözülür. Ya yeni hatlar döşenecek ya da bol su basacaklar. Yoksa sorun çözülmez. Havuz dolduranları gördüğümüzde uyarıyoruz. Ama, 'sana ne parasını' veriyoruz diyorlar" dedi.
Aslanpay, köy oldukları dönemde su borularında bir patlak olduğunda kendi elamanlarının anında müdahale ettiğini de dikkati çekip, "Şimdi benzer sıkıntı olduğunda haber veriyoruz. Ama depodaki sular boşalmadan gelip, yapmıyorlar. Tamir edilene kadar mahallemizdeki zaten 2 olan depodaki sular boşa akıyor" diye konuştu.
Aslanpay, mahallerinde 2 sondaj kuyusu olduğuna dikkati çekip, "Bunlardan biri Hayıtlıöz, diğeri Kızılcapınar, Kışla ve Boğaz mevkilerine verilsin' dedik. 5 yıl önce gelip ölçümler yapıldı. Hala bekliyoruz" dedi. Ortaca'daki 27 mahalleden sadece Gökbel'in dağlık alanda olduğuna dikkati çeken Muhtar Aslanpay, şöyle konuştu:
"Bu nedenle başka yollardan su temin etmemiz güç. Zaman zaman az da olsa musluklarda su aktığı oluyor. Ancak o da kısa süreli çamaşırlar su kesilince makinede ıslak kalıyor. Su kesilince telefonlarımı susmuyor. Yazın gelen misafirlerimizden utanır olduk."
'YIKAMAK İÇİN AKRABALARIMIZIN YANINA GİDİYORUZ'
Yaz ayları geldiğinde su çilelerinin başladığını belirten Yıldıray Şimşek, "21'inci yüzyıldayız. Ama her yaz suyumuz kesiliyor. Keçilerimiz, koyunlarımız, ineklerimiz susuz. Tankerle su getiriyoruz. Mağduruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. 6 yıldır her yaz bu çileyi yaşıyoruz. Banyo yapmak için Dalyan mahallesindeki akrabalarımız yanına gidiyoruz" dedi.
Gökbel Mahallesi'nde oturan Ayşe Aydın da, "Tankeri orman çeşmesinden doldurup, traktörle getiriyoruz. Bu suyu temizlik ve bulaşıkta kullanıyoruz. Hayvanlarımıza da bu suyu veriyor. Tankerle getirdiğimiz su ancak 1 gün yetiyor. Bu çileyi daha ne kadar çekeceğiz" diye konuştu.
'AT SIRTINDA SU TAŞIYORUZ'
Kösten mevkiindeki orman çeşmesine atıyla su almaya gelen İhsan Aydın, "Her gün bu çileyi yaşıyoruz. Taşıma suyla nereye kadar. Kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.
Aynı çeşmeden su almak için gelen Ayhan Çoban da evinin 4 kilometre mesafedeki Bozeğri mevkiinde olduğuna dikkati çekip, "2 aydır musluklarımızdan hiç su akmıyor. Çaresiz, her gün buraya gelip, ihtiyacımız olan suyu bidonlarla taşıyoruz" diye konuştu.
DHA muhabirinin telefon ile görüştüğü MUSKİ İçme Suyu Daire Başkanı Ayhan Türkoğlu ise bölgenin yapılaşmaya müsait olduğunu belirtip, "Bu yapılar villa tarzında gerçekleşiyor. Su tüketimi çok fazla olunca mevcut buna yetmiyor. Genel müdürlüğümüzce farklı noktalarda ek kaynak çalışmaları yapıyoruz. Çıkan suyun durumuna göre önümüzdeki yıl bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER
2020-08-08 08:34:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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