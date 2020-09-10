Kavaklıdere'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDA
Kavaklıdere'nin Ortaköy Mahallesi Harmanbelindeki mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2,5 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Aykut KURT
2020-09-10 19:19:38
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