Milas - Bodrum Havalimanı’ndan balık ihracatı yapılması görüşüldü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü’nden gelen davet üzerine balık işletmelerinin temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıda hava yolu ile balık ihracatı görüşüldü.

DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürü Mehmet Kaya'nın daveti üzerine yapılan toplantıya, DHMİ Başmüdür Yardımcısı Engin Zırhlıoğlu, Milas Bodrum Havalimanı THY Müdürü Cengiz Tuncel, Havalimanın Gümrük Müdürü Mehmet Dama, DHMİ Güvenlik Şefi Ercan Mutluer, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve Türkiye'nin en büyük balık üreticisi ve ihracatçısı firmaları arasında yer alan bazı firmaların temsilcileri katıldı.



Toplantıda DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürü Mehmet Kaya, Milas Ticaret Ve Sanayi Odası'nın (MİTSO) Milas Bodrum Havalimanından havayolu ile transit balık ihracatı yapılabilmesi talebi nedeniyle tarafların görüş ve önerilerini almak, durum değerlendirmesi yapmak üzere bir fizibilite toplantısı düzenlediklerini belirterek "Biz Milas bölgesi için kültür balığı üretiminin önemini biliyoruz. Türkiye'nin en büyük balık ihracatçısı firmaların bulunduğu bölgemizin balıklarının Milas Bodrum Havalimanı üzerinden transit ihracatının yapılabilmesi için her türlü desteği vermek isteriz" dedi.



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de konuyu ilk kez 2012 yılında gündeme getirdiklerini, 2013 yılında TOBB'a başvurarak Milas Bodrum Havalimanından balık ihracatının yapılabilmesi için girişim başlatılmasını talep ettiklerini anlatarak "Türkiye'nin en büyük balık kültür balığı üreticisi ve ihracatçısı firmalar Milas'ta. Firmalarımız Milas'tan 3 kıtada 29 ülkeye yılda yaklaşık 120 bin ton balık ihraç ediyorlar. Bu firmaların üretim, balık işleme tesisleriyle depoları Milas Bodrum Havalimanına sadece 5 km. mesafede. Fakat nedense, bir türlü buradan balık ihracatı yapılamıyor. Balıklar önce karayolu ile 220 km mesafedeki İzmir A. Menderes Havalimanına götürülüyor, burada kargolama işlemleri yapıldıktan sonra uçaklarla İstanbul Havalimanı'na taşınıyor. Orada gideceği ülkelere göre ayrıştırılan balıklar ihraç edilebiliyor. Bu gereksiz yere zaman kaybı ve masraf arttırıcı bir durum" dedi.



İhracatçı firma temsilcileri ise yaptıkları konuşmalarda balık işleme tesisleriyle depolarının Milas Bodrum Havalimanına sadece 5 kilometre mesafede olduğunu belirterek "Fakat işlemlerimizi, ihracatımızı buradan yapamıyoruz. Balıkların önce karayolu ile İzmir'e gönderilmesi, ardından uçakla İstanbul'a götürülmesi ve burada ayrıştırılarak gideceği ülkelere gönderilmesi çok büyük zaman kaybına neden oluyor. Söz konusu balık olunca, raf ömrü de kısalmış oluyor. Bu hem ihracatçı firma için, hem ithalatçı firma için, hem de gittiği ülkedeki perakendeci için sıkıntı oluşturuyor. Üstelik masraf artıyor ve bu da bizim rekabet gücümüzü azaltıyor" diye konuştular. Firma temsilcileri en kısa sürede bu sorunun çözümlenmesini talep ederek "Biz balığımızı Milas Bodrum Havalimanından transit olarak ihraç etmek istiyoruz. Hiç değilse, balığımızı karayolu ile İzmir'e taşımaktansa Milas Bodrum Havalimanından uçakla İstanbul'a götürmek istiyoruz" diye konuştu. Firma temsilcileri, Milas'tan balık ihracatının yapılabilmesinin şehir için de büyük bir prestij kaynağı olacağını vurgulayarak "Bu sadece balıkla ve Milas'ın ürünleriyle kalmaz. Milas'ın zeytini de, zeytinyağı da, balı da ihraç edilebilir. Ayrıca Muğla'nın diğer ilçeleriyle Aydın'dan ve Denizli'den bile buraya ihracat için ürün gelir. Çünkü şimdi tüm ürünler İzmir'e gidiyor ve orada çok büyük bir sıkışıklık yaşanıyor" ifadelerini kullandılar.



"Milas'tan iki buçuk saatte 100 ton balığı Dubai'ye götürebiliriz"

Milas Bodrum Havalimanı THY Müdürü Cengiz Tuncel de THY'nin elinde 40 tonluk, 60 tonluk ve 100 tonluk kargo uçakları olduğunu belirterek üretici firmaların buradan tek ülkeye bu miktarları tutturacak kadar ihracat yapacak olması durumunda Milas'tan o ülkelere kolaylıkla kargo uçağı kaldırabileceklerini belirtti. Tuncel "Ancak kargo uçaklarının kapasitelerini dolduracak miktarların toplanamaması durumunda Milas'tan uçak altı taşımacılıkla İstanbul'a balık taşıyabiliriz. Fakat bu durumda burada mutlaka bir gümrüklü saha ve soğuk hava deposu ve kargolama için XR cihazı olması gerekir. 100 tona kadar kargo taşıyabilecek uçaklarımız var. Firmalar bize getirirlerse 2 buçuk saatte Dubai'ye götürürüz" dedi.



Milas Bodrum Havalimanı Gümrük Müdürü Mehmet Dama ise havalimanından her türlü ihraç ürününün gümrüklemesini yapabileceklerini ve bunda bir sorun olmadığını vurgulayarak "Burada bir geçici depolama yeri olmalı. Biz burada her türlü gümrük işlemini yapabiliriz. Yetkimiz de var, personelimiz de var. Ama mutlaka uygun bir depolama yeri olmalı" diye konuştu.



Toplantının ikinci aşamasında MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve firma temsilcileri kendi aralarında bir değerlendirme toplantısı yaptı. Özer yaptığı açıklamada "Burada anlaşılan şu; biz mutlaka bir gümrükleme alanı ve içinde XR cihazı olan geçici depolama alanı yapmak zorundayız. Bunun için de DHMİ'den buna uygun bir alanı kiralamamız gerekiyor. Biz MİTSO olarak kiralama girişimini başlatırız. Fakat gümrükleme alanın ve deponun yapımını firmalar olarak ortaklaşa sizin üstlenmeniz gerekir" dedi.

Firma temsilcileri de konuyu üst birimlerine taşıyacaklarını belirterek "Tesisleri biz yapabiliriz. Çünkü şu anda balığın nakliyesinin maliyeti bize çok geliyor. Firmalar bundan kurtulmak için gümrükleme alanı ve depo yapımını üstlenebilirler" diye konuştu.

Toplantıda firma temsilcilerinin konuyu kendi firma yönetimlerinde değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarını MİTSO'ya iletmeleri ve bu duruma göre girişim başlatılması kararlaştırıldı.

