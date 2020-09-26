Fethiye’de kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

İHA

Fethiye’de kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı. Nif Mahallesi'nde mısır hasat yapan Menderes Işık’a yardım eden arkadaşı Cengiz Eskin, kolunu traktörün arkasındaki silaj makinesine kaptırdı.
Eskin’in kolunu silaj makinesine kaptırdığını gören arkadaşı traktörü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Sağ kolu omuz altından kopan Eskin, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Eskin müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Eskin’in hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan, Menderes Işık ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardandan salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3.Lig; Muğlaspor:0 52 Orduspor: 1 TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin ikinci maçında evinde ağırladığı 52 Orduspor’a 1-0 mağlup olarak oynadığı iki maçta sıfır çekti
YEREL HABERLER TFF 3.Lig; Muğlaspor:0 52 Orduspor: 1 TFF 3. Lig 4. ...
Muğlaspor - 52 Orduspor: 0-1
YEREL HABERLER Muğlaspor - 52 Orduspor: 0-1
Muğlaspor - 52 Orduspor FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Muğlaspor - 52 Orduspor FK (FOTOĞRAFLAR)
Bodrumspor - GMG Kastamonuspor: 4-1
YEREL HABERLER Bodrumspor - GMG Kastamonuspor: 4-1
Kuraklık çam balını vurdu, arılar açlıkla karşı karşıya Ağustos-Kasım aylarında 6 milyon arı kovanının konakladığı Muğla’da kuraklık nedeniyle Ağustos ve Eylül aylarındaki bal kesimi yapılmazken, arıcılar kredi borçlarının ertelenmesini istedi
YEREL HABERLER Kuraklık çam balını vurdu, arılar açlıkla karşı ...
Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası kurulduğu günden bugüne 55 bin 257, pandemi döneminde de 8 bin 062 iş emri ve talebi çözüme kavuşturuldu.
YEREL HABERLER Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi ...
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
YEREL HABERLER Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Ortaca ve Dalaman su sporları merkezi olma yolunda
YEREL HABERLER Ortaca ve Dalaman su sporları merkezi olma yolunda
Plajda cep telefonu hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Plajda cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kenevir üretimi için özel kabin Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Jandarma İstihbarat ekipleri tarafından kenevir yetiştirmek için kurulan özel kabin ele geçirildi
YEREL HABERLER Kenevir üretimi için özel kabin Muğla’nın Seydikemer ...
Milas'ta “İnsan yüzlü örümcek” bulundu
YEREL HABERLER Milas'ta “İnsan yüzlü örümcek” bulundu
Kızkumu'nun 'Prenses' heykeli şimdi de 'küllük' olarak kullanılıyor
YEREL HABERLER Kızkumu'nun 'Prenses' heykeli şimdi de 'küllük' ...
Marmaris’te plaj hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Marmaris’te plaj hırsızı yakalandı
Şarampole devrilen traktördeki Kevser öldü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen traktördeki Kevser öldü, 2 yaralı
Şarampole devrilen traktördeki Kevser öldü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen traktördeki Kevser öldü, 2 yaralı
Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde şarampole uçan traktörde yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Kevser Kartal yaşamını yitirdi.
YEREL HABERLER Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü Muğla’nın Kavaklıdere ...
Tahliyesinin ardından Tuğçe'yi yine taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Tahliyesinin ardından Tuğçe'yi yine taciz ettiği ...
Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Tahliyesinin ardından Tuğçe'yi yine taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tahliyesinin ardından Tuğçe'yi yine taciz ettiği ...
Başkan Oktay, “Turistlerde kurallara uymalı”
YEREL HABERLER Başkan Oktay, “Turistlerde kurallara uymalı”
Marmaris Amfi Tiyatro’da “Yaz Esintisi” konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Marmaris Amfi Tiyatro’da “Yaz Esintisi” konseri ...
İlk işi yine taciz etmek oldu, tekrar tutuklandı Genç kızı taciz ettiği için tutuklandı, cezaevinden çıkar çıkmaz aynı kızı taciz edince yeniden tutuklandı
YEREL HABERLER İlk işi yine taciz etmek oldu, tekrar tutuklandı Genç ...
Milaslı hayırsever iş adamından eğitime destek
YEREL HABERLER Milaslı hayırsever iş adamından eğitime destek
Emekli savcının 380 bin lirasını dolandıran zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Emekli savcının 380 bin lirasını dolandıran zanlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X