Evinin bahçesinde düşüp, başını yere çarpan İngiliz yaşamını yitirdi



Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde İngiliz vatandaşı William George Osborn (76), evinin bahçesinde ölü bulundu. Eşiyle alkollü halde eve dönen kol kola birlikte içeri girmek isterken dengelerini kaybeden çiftin yere düştüğü, bu sırada Osborn'ün başını yere çarparak yaşamını yitirdiği belirlendi. Osborn'ün hayatını nasıl kaybettiği evin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Okçular Mahallesi, Uysal Caddesi'nde yaşayan İngiliz vatandaşı William George Osborn'un evine bu sabah havuz yapmak için gelen işçiler, bahçede yaşlı adamı yerde hareketsiz buldu. Yüzünde morluk, başında darbeye bağlı yaralar bulunan Osborn´un nefes almadığını fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Jandarmanın gelmesinin evden çıkan Doreen Hellen Osborn, eşinin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirip, bayıldı. Doreen Hellen Osborn, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahalesi ile kendine gelen Osborn'un ifadesine başvuruldu. Osborn, ifadesinde dün saat 22.15 sıralarında 2 ay önce satın aldıkları evlerine taksiyle döndüklerini belirtip, "Bir barda içki içtik. İkimiz de alkollüydük. Bahçe kapısından kol kola içeri girdikten sonra dengemizi kaybedip, düştük. Eşim, başını yere çarptı. Kendimde değildim. Kalkıp, eve girdim. Duş aldıktan sonra sızmışım. Sabah kalktığımda da bahçedeki kalabalığı görüp çıkınca eşimin öldüğünü öğrendim" dedi.

Evin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alındı. Görüntülerinde Doreen Hellen Osborn'un ifadesini destekler nitelikte olduğu belirlendi. Osborn, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Osborn çiftini evlerine getiren taksi şoförü de ifadesinde, ikilinin alkollü olduğunu hatta William George Osborn'u koluna girip bahçe kapısına kadar kendisinin götürdüğünü ardından ayrıldığını, daha sonra neler yaşandığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Jandarma, Osborn'un ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2020-11-16 15:16:27



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