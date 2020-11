Bodrum’da 300 yıllık tarihi değirmenlerde utanç verici görüntüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan tarihi yel değirmenleri bakımsız ve yıkık dökük haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği ve ilçenin en önemli simgelerinden biri olan 300 yıllık değirmenler sarhoşların, madde bağımlılarının ve evsizlerin uğrak mekanı oldu.

Bodrum’un simgesi haline gelen ve binlerce turistin uğrak mekanı olan tarihi yel değirmenleri harabeye döndü. Bakımsızlıktan yıkılan ve yok olmaya başlayan değirmenler bölgeye gelen ziyaretçileri şaşkına çevirdi. Bir tarafı Bodrum manzarası diğer tarafı ise Gümbet koyuna bakan değirmenler şimdilerde sarhoşların, madde bağımlılarının ve evsizlerin uğrak mekanı oldu.



Tehlike saçıyor

8 yel değirmeni bulunan tepede bir tanesinin tamamen yıkıldığı, diğerlerinin ise yıkılmaya başladığı görüldü. Yıkılan yel değirmenin bir tonoz parçası ile tutturulması ise yaşanacak olası kazalara yol açıyor. Her an yıkılma tehlikesi bulunan tarihi yapılar, bölgeye sık sık fotoğraf çekmeye gelen ziyaretçiler açısından da tehlike saçıyor.

Özel mülk olduğu öğrenilen yel değirmenlerinin sarhoşların ve tinercilerin uğrak mekanı olduğu ve değirmenlerin iç kısımlarında geceleri ateş yakıldığı öğrenildi. Tarihi yapıların duvarlarında yağlı boya ve sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü. İnsanların gece uğramaya korktuğu bölgede değirmenler tepesinin çevresinde bulunan kırık şişeler ve çöpler de dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ise mülk sahipleri ile görüştüğü ve bir an önce restorasyon çalışması yapmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.