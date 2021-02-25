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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi

İHA

Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahil kesiminde deniz 1,5 metre çekildi.
Marmaris Atatürk Caddesinden İçmeler mahallesine kadar uzanan 11 kilometrelik plaj ve Orhaniye , Selimiye, Bozburun, Turunç, Söğüt ve Adaağzı gibi kıyısı olan kırsal mahallerinde deniz 50 santim ile 1,5 metre arasında çekildi. Çekilme yaşanan bazı bölgelerde martıların konduğu küçük adacıklar oluştu.
Yıllardır Marmaris’te yaşayan emekli Polis memuru Yusuf Erkol isimli vatandaş denizin çekilmesinin normal olduğunu belirterek, “Denizin çekilmesinden hiç korkmuyorum, bu doğal bir olay medcezir denir. Bazı vatandaşlar sosyal medyada yok depremin habercisi, yok deprem oldu deniz çekildi falan diyorlar senelerdir ben Marmaris’te yaşıyorum her sene bu mevsimde çekilir bu deniz" diye konuştu.
3 yıldır Marmaris’te yaşadığını söyleyen Tarkan Tarık isimli vatandaş ise "Zaman zaman bu çekilmeler oluyor bazen kafamızda sorular oluyor acaba depremle mi alakalı diye ama ben öyle düşünmüyorum hiç tedirgin de olmuyorum" dedi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, yaptığı açıklamada “Deniz çekilmesinin Güney Ege ve Yunanistan adalarında meydana gelen depremlerle hiçbir alakası yok. Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Gökova ve Güney Ege Bölgesi’nin kıyı gören şehirlerinde bu çekilmeleri görüyoruz. Yaptığımız incelemelerde son depremlerle değil atmosferik basınçlarla alakalı olduğunu görmekteyiz. Kış aylarında bahar ve yaz mevsimleri yaşamaktayız. Alçak basınç olduğu için Kasım sonu ile Mart arası bu çekilmeleri çok daha net görüyoruz. Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris’in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz. İlçe halkı deprem olacak endişesi yaşamasın, korkmasına gerek yok, tamamen doğal bir durum” şeklinde bilgi verdi.

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