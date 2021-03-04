Başkan Oktay, “Mavi seviyeye ulaşmak bize bağlı”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor. Risk azalmazsa ekonomide ve hayat kalitesi anlamında sıkıntı yaşamaya devam ederiz. Mavi seviyeye ulaşmak bize bağlı” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçişleri Bakanlığı’nın ‘kontrollü normalleşme’ genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler kapsamında Beldibi ve Ulusal Egemenlik Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Oktay, kuralların esnetildiği bu dönemde hiç kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın kriterlerine göre Muğla’nın yüksek riskli yani turuncu bölge olarak belirlendiğini hatırlatan Oktay, “Turuncu seviyeden mavi seviyeye geçmek bizim elimizde. Tedbirlere uyarak vaka sayılarını azaltırsak sarı ve nihayetinde mavi renge kavuşuruz. Bunun için de maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Esnafın yanı sıra yolda karşılaştığı vatandaşlarla da konuşan Başkan Oktay, “Bizler yöneticiler olarak sürekli uyarılarda bulunuyoruz, kimi zaman cezalar da yazılıyor. Ancak bütün iş bireyin kendisinde bitiyor. Kişiler hem kendi sağlığı hem de toplumun sağlığı için maske takar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini bilirse en kısa sürede vaka sayıları da aza iner. Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor. Risk azalmazsa ekonomide ve hayat kalitesi anlamında sıkıntı yaşamaya devam ederiz” ifadesini kullandı.



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